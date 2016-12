Atletica, Bolt si ferma: Mondiali a rischio?

30 giugno 2015

Usain Bolt si ferma: dopo aver rinunciato ai campionati giamaicani ecco il forfait per i meeting di Parigi (4 luglio) e Losanna (9 luglio). Decisione sofferta ma necessaria: l'olimpionico, reduce da tempi mediocri (ultimo il 20'29 sui 200 a New York) ha un problema alla gamba sinistra e dopo la visita a Monaco di Baviera dal suo specialista di fiducia, il dottor Mueller-Wohlfahrt, ha deciso di fermarsi e curarsi, anche in previsione dei Mondiali di fine agosto a Pechino.