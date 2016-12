Alla scoperta dello skateboard

6 luglio 2016

Il nuovo video di In Action parla dello skateboard, uno sport che da quest'anno fa parte della lista delle "nuove possibili discipline olimpiche". Abbiamo incontrato due tra i più forti skater d'Italia: Alessandro Cesario e Fabio Colombo. Per Alessandro "lo skateboard è passione, ma sopratutto deve essere uno stile di vita", per Fabio invece è "una valvola di sfogo".