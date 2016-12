Alla scoperta del longskate

11 marzo 2016

Ogni mercoledì sera un gruppo di ragazzi e ragazze di Roma si dà appuntamento nel piazzale dell'Eur per condividere una passione, uno sport: il longskate. Il longskate è una tavola con 4 ruote più lunga dello skate moderno. Questa tavola ha solitamente ruote grandi e morbide per avere velocità e tenuta. Ovviamente può partecipare chiunque, anche chi non ha mai provato e chi non ha l'attrezzatura. La filosofia dei longskater è il "ritrovo", il fare "gruppo" e stare insieme. Noi di In Action siamo andati a trovarli ed intervistarli.