Lutto nel wrestling: Aguayo muore sul ring colpito da Rey Mysterio jr

Lutto nel mondo del wrestling: Pedro Aguayo Ramirez, 35 anni, è morto sul ring durante un incontro dopo un colpo ricevuto dall'ex stella WWE, Rey Mysterio jr. Fatale un calcio al volo sul collo in grado di procurargli un trauma alla colonna vertebrale. Nonostante il messicano fosse sulle corde privo di sensi, l'arbitro ha fatto continuare il match e solo alla fine arrivano i soccorsi per il povero Aguayo a terra senza respirare. La corsa in ospedale è inutile. GUARDA IL VIDEO