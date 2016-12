Short track, mondiali: Arianna Fontana oro nei 1500m e bronzo nei 500m

Ai Mondiali di Short track in corso a Mosca strepitosa Arianna Fontana, che conquista il primo oro iridato in carriera nei 1500m e poi il bronzo nei 500m. Nella prima gara la valtellinese si è imposta in 2:31.392 sulle due coreane Suk Hee Shim (2:31.472) e Minjeong Choi (2:31.501). Nella seconda è caduta e alla fine si è piazzata terza in 53.723 alle spalle della cinese Kexin Fan (oro in 43.866) e alla britannica Elise Christie (argento in 44.139).