Argentina, Bernard vivo per miracolo: scende dall'elicottero perché pesa troppo

Gli altri atleti coinvolti nel reality francese che non erano a bordo dei due elicotteri precipitati sono il nuotatore Alain Bernard - oro nei 100 m sl, argento nella staffetta 4x100 m sl e bronzo nei 50 m all'Olimpiade di Pechino -, il calciatore Sylvain Wiltord - ex Arsenal - la campionessa di snow board Anne-Flore Marxer, la ciclista Jeannie Longo e il pattinatore Philippe Candeloro . Gli ultimi tre si sono salvati perché, fortunatamente per loro, erano già sul luogo delle riprese mentre Wiltord era stato appena eliminato ed era rientrato a Parigi .

Incredibile è invece quanto accaduto a Bernard che, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe abbandonato l'elicottero pochi istanti prima del decollo. Addirittura, pare che il nuotatore francese sia stato fatto scendere all'ultimo perché la sua stazza (90 kg per 196 cm) avrebbe potuto sbilanciare l'elicottero.



"Sono triste e inorridito per i miei amici, sto tremando e non riesco a trovare le parole". Queste le parole via twitter di Sylvain Wiltord subito dopo aver appreso la notizia della tragedia.