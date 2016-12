Francia in lutto: chi era Alexis Vastine

Le sue lacrime sul ring ai Giochi di Pechino 2008 avevano commosso la Francia intera: “Ho lottato, ho sanguinato e ho preso botte”, diceva Alexis Vastine dopo la sconfitta in semifinale contro il futuro campione olimpico Felix Diaz, dominicano. Un ko che arriva a seguito di una decisione arbitrale molto contestata, uno scenario che si ripete anche quattro anni dopo a Londra dove il sogno a cinque cerchi di Vastine sfuma ai quarti di finale contro l’ucraino Taras Shelestiuk.



Una volta può succedere, due no e stavolta il pugile di Pont-Audemer non trattiene la rabbia sfogandosi coi cronisti: “Provo un senso di ingiustizia. Lo voglio dire chiaramente: questa è politica, non è sport”. La delusione di Londra è devastante per Vastine: “Dopo Londra era caduto in depressione e non sapeva se sarebbe più tornato sul ring - rivela Brahim Asloum, unico pugile francese laureatosi campione olimpico (a Sydney 2000) oggi dirigente federale -. Ma ultimamente si era ripreso e il suo ultimo desiderio era quello di riprovarci: si stava preparando per Rio 2016”. All’inizio dell’anno la sorella di Alexis, Celie, era deceduta in un incidente stradale: aveva 21 anni.