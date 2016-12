L'Himalaya come non si era mai visto: immagini mozzafiato

L'Himalaya come non si era mai visto. O come chi, non essendo mai salito di persona su Everest, Lhotse o Makalu, non l'ha mai visto. Gli esperti di cinematografia aerea della Teton Gravity Research hanno infatti pubblicato il primo filmato in ultra HD delle vette del Tetto del Mondo girato al di sopra dei seimila metri con il sistema GSS C520 , la più avanzata videocamera girostabilizzata al mondo. Uno spettacolo mozzafiato.