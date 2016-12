Triathlon, Niederfriniger e Scattolin travolte da un pullman in Sudafrica

Grave incidente per la campionessa azzurra del triathlon Edit Niederfriniger e per la compagna di squadra Linda Scattolin. Le due atlete si stavano allenando in bici nella zona di Franschhoek Pass in Sudafrica quando un bus con a bordo una squadra di rugby, per problemi ai freni, si è ribaltato investendole e ferendole in modo grave. Secondo le prime informazioni, il bilancio dell'incidente sarebbe di tre morti e una trentina di feriti.