Manny Pacquiao, pugile stonato

Quando c'è da combattere, Manny Pacquiao non teme nessuno. Alle prese col microfono, però, la fiducia non è la stessa del ring. E lo dimostra nella canzone che ha deciso di cantare in vista del big match di Las Vegas contro Floyd Mayweather. Scritto da Lito Camo, il brano si intitola "Mi batterò per i filippini" ed è un inno all'orgoglio nazionale. Peccato però che Manny non abbia proprio le doti del cantante e così il risultato è tutto da ridere.