Biathlon: attacco cardiaco, russa muore in gara

Notizia drammatica dalla Russia: durante la 15 km di biathlon valida per la coppa nazionale, a Tyumen, in Siberia, è morta la 21enne Alina Yakimkina. La giovane promessa locale è crollata a terra nella fase finale della prova ed è deceduta in seguito ad un arresto cardiaco. La federazione russa di biathlon ha spiegato che "il cuore della Yakimkina si è fermato durante la gara". Inute l'intervento dei soccorritori presenti.