Montezemolo, una vita da numero uno

L’operazione orchestrata dai vertici della FIAT che ha portato al suo allontanamento dal vertice della Ferrari ha lasciato il segno solo nell'orgoglio di Luca di Montezemolo. Tempi e modi dell’avvicendamento sono stati difficili da smaltire per un manager che si sentiva inattaccabile. Eppure l’uomo che detiene il record del mondo di poltrone da presidente, o come minimo di amministratore delegato, non ha perso troppo tempo per piazzarsi su altri ponti di comando. Il vertice dell’organizzazione dei Giochi Olimpici di Roma 2024 - anno in cui Montezemolo troverà 87 candeline da spegnere sulla torta) – si aggiunge alla presidenza del gruppo Alitalia targato Ethiad. Una carriera fuori dalla norma iniziata all'indomani del primo addio alla Ferrari. L’anno era il 1997. Montezemolo diventa responsabile delle relazioni esterne della FIAT e presidente della Sisport. A seguire diventa amministratore delegato della holding che controlla il quotidiano La Stampa.