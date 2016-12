Roma 2024, Montezemolo presidente

"A prescindere dal ruolo nel Cip - ha aggiunto il capo dello sport italiano - sarà una persona che avrà responsabilità, onori, oneri, di gestire i rapporti con gli enti locali in primis con il comune di Roma. L'accordo preso con il sindaco Marino è che volevamo che Luca entrasse come nostro uomo di sport". E' stato specificato che la nomina di Montezemolo, già direttore generale di Italia '90, sarà a "titolo gratuito". "Sono amico di Luca, ma mi sforzo di non essere di parte: credo che in Italia non esista nessuno all'estero con la sua popolarità. Popolarità positiva, una considerazione della persona alta e significativa. E questo dice tutto". ha aggiunto Malagò, spiegando la scelta di Montezemolo. "Non è stato mai preso in considerazione nessun altro nome - ha rilevato Malagò, in merito alla nomina di Montezemolo -, immagino che oggi, oltre a essere la persona più indicata, sicuramente c'è l'opportunità del presidente Montezemolo di avere maggiore disponibilità di fare il mestiere del 'civil servant', per dare una mano al Paese, per un fine così importante per le nuove generazioni". Mercoledì una delegazione del Coni incontrerà a Losanna i vertici del Cio. "Accompagno Montezemolo all'incontro con il presidente Bach - ha spiegato Malagò - . Voglio fargli assaporare l'atmosfera del Cio a Losanna, con tutta la prima linea del Comitato olimpico. Dobbiamo entrare nella dovuta confidenza con queste persone con le quali dobbiamo andare a braccetto fino al 2017".