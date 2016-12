Alex Zanardi, clavicola rotta in allenamento

Clavicola rotta per Alex Zanardi. Il campione della handbike, infatti, si trovava nei pressi di Roccolo, sui Colli Euganei, siamo in provincia di Padova, per allenarsi. Dopo aver affrontato una serie di curve in discesa, è finito contro un guardrail. L'azzurro è stato portato a casa, qui il dottor Claudio Costa gli ha messo un tutore alla spalla. Poi subito in ospedale. Zanardi è apparso tranquillo e di buon umore e ha scritto su Twitter: "Da Re del Budino a pirla dei Colli. X chi conosce la zona però alla 6a curva Roccolo s’é fatto male pure il Guardrail".