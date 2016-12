Sabrina, sexy-selfie con Edelman: Boston le vieta i locali

"Ho appena fatto sesso con Julian Edelman, non è una bugia eccovi la foto". Il danno, con un selfie via Tinder, è stato fatto da Sabrina Dudish, una ragazza americana nell'occhio del ciclone per aver messo in piazza la notte folle con il "Wide receiver" dei New England Patriots freschi vincitori del SuperBowl. Le scuse non sono bastate alla ragazza con i tifosi che non l'hanno presa bene. Le è stato vietato l'accesso ad alcune zone di Boston dove si trovano i locali più importanti e famosi ed è stata costretta ad eliminare il proprio profilo su Facebook e Twitter.