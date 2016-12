Boxe, Galassi: l'Europeo con vista sul Mondiale

Sabato sera a Ferrara (su Italia 1 dalle 23.45), Simona Galassi mette in palio per la terza volta il titolo europeo dei pesi mosca. L'avversaria della 42enne campionessa è un'altra italiana, Loredana Piazza, già battuta due volte dalla detentrice in passato. Questa difesa europea per la Galassi è il viatico per il Mondiale contro l’argentina Paola Yudica, in quello che sarà il suo ultimo match prima di appendere al chiodo i guantoni.