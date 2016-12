Hockey su ghiaccio: trionfo Renon, la Coppa Italia è sua

Va al Renon l'edizione 2014-15 della Coppa Italia di hockey su ghiaccio . All'Agorà di Milano, nell'atto conclusivo della Final Four, la squadra allenata da Raymond batte 4-2 i padroni di casa dell' Hockey Milano Rossoblù grazie a un superlativo terzo periodo. Per il Renon, campione d'Italia in carica, si tratta della seconda Coppa Italia consecutiva. Delusione invece per Milano che sperava di riportare a casa un trofeo che manca da otto anni.

La finalissima di Coppa Italia, in un'Agorà di Milano che presenta un bellissimo colpo d'occhio sulle tribune, inizia nel segno dell'equilibrio. Dopo 3'57" è il Renon a colpire con Tudin, ma Milano si ricompone e trova il pareggio con Terzago (9'50"). Il risultato non cambia più fino all'inizio del terzo periodo quando i Rittner Buam tornano in vantaggio con Gruber, che con un tiro centrale manda il disco tra le gambe di Caffi (41'10"). Milano tenta il tutto per tutto ma subisce in contropiede il 3-1 firmato da Felicetti (53'16"). Per i padroni di casa è un colpo durissimo e infatti una manciata di secondi dopo (53'51") il Renon cala il poker con lo scatenato Gruber. Vallorani prova a riaccendere le speranze di Milano siglando il 2-4 al 54'08" ma ormai è troppo tardi. A fare festa sono i Rittner Buam.