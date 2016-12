Charlotte McKinney: sexy spot per il Superbowl

Gli spot del Superbowl fanno sempre discutere. Le aziende investono budget straordinari per realizzare clip capaci di stregare milioni di spettatori e far parlare di sè. Esattamente come ha fatto una nota catena di fast-food che ha ingaggiato la splendida Charlotte McKinney per pubblicizzare un hamburger. La modella passeggia per un mercato in bikini, dalle inquadrature però sembra nuda. E alla fine addenta un panino con grande gusto. Una delizia per gli occhi.