Doping, Collio si sfoga: "Assolto, ma sputtanato in tutto il mondo. E ora?"

"Non è giusto che si debba devastare così la vita delle persone, la mia vita è stata devastata da questo deferimento, sono stato sputtanato in tutto il mondo. Sono passato per un dopato a fine carriera. Questo non è giusto. Chi mi ripaga di questi danni? La mia carriera è stata devastata".

Così lo sprinter azzurro, Simone Collio, l'unico dei tre staffettisti della 4x100 vincitori della medaglia d'argento agli Europei di Barcellona 2010 presente alla lettura del dispositivo da parte del Tribunale Nazionale Antidoping, commenta la sua assoluzione.

"Sono incazzato come una bestia - dice lo sprinter all'uscita dallo stadio Olimpico di Roma -: per non aver commesso niente di illecito siamo stati messi in mezzo. Io sapevo di essere innocente e anche se mi toglievano la medaglia, per me l'avevo vinta. Adesso metteranno due righe in cui diranno che siamo stati assolti e finisce qui ma la gente penserà comunque che io sono stato un dopato".

Per Collio la Procura Antidoping del Coni aveva chiesto 2 anni e 3 mesi di squalifica per la violazione degli artt. 2.5. e 3.2. delle Norme Sportive Antidoping, sulla base degli atti dell'inchiesta della Procura di Bolzano, nata dopo la positività di Alex Schwazer.

"Ho ricevuto messaggi da tutto il mondo che mi chiedevano se fossi stato beccato con il pene finto a un controllo. Chi mi ripaga del danno incredibile alla mia immagine?".