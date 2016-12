Nfl, playoff: Patriots e Seahawks, avanti tutta

Sedetevi comodi e godetevi lo spettacolo. In attesa del prossimo Super Bowl , l'1 febbraio a Glendale, i playoff Nfl regalano le prime due squadre che accedono ai Championship Game: nella Nfc Seattle, seed numero 1 in stagione e campione in carica, al CenturyLink Field asfalta 31-17 Carolina con un quarto periodo devastante. Nell'altra division, Tom Brady vince la sfida a distanza con Joe Flacco, e New England la spunta 35-31 contro Baltimore.

Troppo forti le motivazioni di Seattle: la squadra di Carrol contro i Panthers mette subito le cose in chiaro, siglando a fine primo quarto il primo touchdown del match con Doug Baldwin, spinto in end zone dal passaggio di Wilson. Saranno altri due i td pass per l’ex Badger, con Seattle che nel quarto periodo scava il solco decisivo: sul 17-10 i padroni di casa mettono a segno un field goal e due touchdown, uno dei quali su palla intercettata di Chancellor, che si beve 90 yards e fa esplodere il CenturyLink Field. Prova di forza dei campioni in carica, che ora aspettano la vincente tra Green Bay e Dallas.



Molto più equilibrata la sfida del Gillette Stadium di Foxboro tra Patriots e Ravens. Due super quarterback, Brady da una parte e Flacco dall’altra, danno vita ad una battaglia senza esclusione di colpi: su due td pass di Flacco (292 yards complessive con 4 td pass ma anche due intercetti) nasce l’iniziale 14-0 di Baltimore, con lo stesso Brady che a fine primo quarto corre in end zone e dimezza lo svantaggio. Le due squadre entrano nell’ultimo periodo sul 28-28. I Ravens chiudono un drive lunghissimo (16 giochi chiamati) con un calcio da 25 yards di Tucker (31-28 Ravens). New England però vuole tornare a giocarsi il titolo dopo tre anni di assenza, e così Brady con un passaggio di 25 yards trova La Fell, che fissa il risultato sul 35-31 finale. Divisional Round a New England, che affronterà la vincente tra Denver e Indianapolis.