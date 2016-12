Stallone annuncia su Twitter: torna Rocky Balboa

L'annuncio tanto atteso da milioni di fan è arrivato: prossimamente sui grandi schermi tornerà Rocky Balboa. Ad annunciarlo è stato il protagonista assoluto della saga del pugile italo-americano, Sylvester Stallone. Le riprese dovrebbero prendere il via tra alcune settimane a Philadelphia e uscirà col titolo "Creed". La figura principale sarà dunque il nipote di Apollo Creed, affrontato da Rocky nel primo, nel secondo e nel quarto espisodio. Stallone su Twitter ha postato anche una foto della sceneggiatura di "Creed". Forse per errore o forse per una trovata pubblicitaria, è venuta alla luce una parte del finale. Rocky ha bisogno di aiuto per uscire da un'auto. "E' più lento e più magro. E ha ricominciato la chemioterapia", si legge nella sceneggiatura.