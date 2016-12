Lo sport nel 2015: ecco gli eventi

Il 2015 e lo sport. Europei di calcio Under 21, poi Mondiali di sci, nuoto, rugby, atletica. E ancora, Europei di basket e pallavolo. Questi i principali avvenimenti del nuovo anno, cui faranno da cornice i consueti appuntamenti con il grande tennis (Wimbledon, Roland Garros, Us Open e Internazionali d'Italia), il ciclismo (Tour de France, Giro d'Italia), le gare di Formula 1 e MotoGP.

GENNAIO

13-14-15 Calcio - Coppa Italia: ottavi



19/1-1/2 Tennis - Australian Open



20-21-22 Calcio - Coppa Italia: ottavi



27-28 Calcio - Coppa Italia: quarti



FEBBRAIO

2-15 Sci - Mondiali (Vail/Beaver Creek, Usa)



7 Rugby - Sei Nazioni: Italia-Irlanda (Roma)



7-8 Tennis - Fed Cup 1° turno: Italia-Francia (Genova)



14 Rugby - Sei Nazioni: Inghilterra-Italia (Twickenham)



17-18 Calcio – Champions League: andata ottavi



19 Calcio - Europa League: andata sedicesimi



18/2-1/3 Sci di fondo – Mondiali (Falun, Sve)



20-22 Basket - Coppa Italia Final Eight



22 Superbike – Australia (Phillip Island)



24-25 Calcio - Champions League: andata ottavi



26 Calcio - Europa League: ritorno sedicesimi



28 Rugby - Sei Nazioni: Scozia-Italia (Edimburgo)



MARZO

4 Calcio - Coppa Italia: semifinali



6-8 Tennis - Coppa Davis 1° turno: Kazakistan-Italia



10-11 Calcio - Champions League: ritorno ottavi



12 Calcio - Europa League: andata ottavi



15 Formula Uno - GP Australia (Melbourne)



15 Rugby - Sei Nazioni: Italia-Francia (Roma)



17-18 Calcio - Champions League: ritorno ottavi



19 Calcio - Europa League: ritorno ottavi



21 Rugby - Sei Nazioni: Italia-Galles (Roma)



22 Ciclismo - Milano-Sanremo



22 Superbike – Thailandia (Buriram)



28 Calcio - Qualificazioni Euro 2016: Bulgaria-Italia



29 Formula Uno – GP Malesia (Sepang)/Motomondiale – GP Qatar (Losail)



31 Calcio – Amichevole: Italia-Inghilterra



APRILE

8 Calcio - Coppa Italia: semifinali



12 Formula Uno – GP Cina (Shanghai)/Motomondiale – GP Stati Uniti (Austin)/Superbike – Spagna (Aragon)



12 Ciclismo - Parigi-Roubaix



14-15 Calcio - Champions League: andata quarti



16 Calcio - Europa League: andata quarti



19 Formula Uno - GP Bahrein (Sakhir)/Motomondiale – GP Argentina (Termas de Rio Hondo)/Superbike – Olanda (Assen)



21-22 Calcio - Champions League: quarti ritorno



23 Calcio - Europa League: ritorno



26 Ciclismo - Liegi-Bastogne-Liegi



MAGGIO

3 Motomondiale – GP Spagna (Jerez)/Formula Uno - GP Corea del Sud (DA CONFERMARE)



5-6 Calcio - Champions League: andata semifinali



7 Calcio - Europa League: andata semifinali



7-17 Tennis - Internazionali d'Italia, Roma



9-31 Ciclismo - Giro d'Italia



10 Formula Uno – GP Spagna (Montmelò)/Superbike – Imola



12-13 Calcio - Champions League: ritorno semifinali



14 Calcio - Europa League: ritorno semifinali



15-17 Basket - Eurolega: Final Four a Madrid



17 Motomondiale – GP Francia (Le Mans)



24 Formula Uno – GP Monaco (Montecarlo)/Superbike – Inghilterra (Donington)



25/5-7/6 Tennis - Roland Garros, Parigi



27 Calcio - Europa League: finale a Varsavia



31 Motomondiale - GP Italia (Mugello)



31 Calcio – Serie A: ultima giornata



GIUGNO

6 Calcio - Champions League: finale a Berlino



7 Calcio - Coppa Italia: finale



7 Formula Uno – GP Canada (Montreal)/Superbike – Portogallo (Portimao)



12 Calcio - Qualificazioni Euro 2016: Croazia-Italia



16 Calcio - Amichevole Italia-Portogallo



12-28 Giochi Olimpici Europei, Baku



14 Motomondiale - GP Catalogna (Barcellona)



17-30 Calcio - Campionati Europei Under 21 (Rep.Ceca)



21 Formula Uno – GP Austria (Spielberg)/Superbike – Italia (Misano)



27 Motomondiale – Gp Olanda (Assen)



29/6-2/7 Tennis - Torneo di Wimbledon



LUGLIO

4-26 Ciclismo - Tour de France



5 Formula Uno – GP Gran Bretagna (Silverstone)/Superbike – Russia (Mosca)



12 Motomondiale – GP Germania (Sachsenring)



13-19 Scherma - Campionati Mondiali, Mosca



19 Formula Uno - GP Germania (Nurburgring)/Superbike – Stati Uniti (Laguna Seca)



24/7-9/8 Nuoto - Campionati Mondiali, Kazan (Russia)



26 Formula Uuno - GP Ungheria (Hungaroring)



AGOSTO



2 Superbike – Malesia (Sepang)



9 Motomondiale – GP Stati Uniti (Indianapolis)



16 Motomondiale – GP Repubblica Ceca (Brno)



22-30 Atletica - Mondiali, Pechino



22/8-13/9 Ciclismo - Vuelta di Spagna



23 Formula Uno - Gp Belgio (Spa-Francorchamps)



30 Motomondiale - GP Gran Bretagna (Donington)



31 Tennis, Us Open (New York)



SETTEMBRE



3 Calcio - Qualificazioni Euro 2016: Italia-Malta



5-20 Basket - Europei maschili (sedi varie)



6 Formula Uno - GP Italia (Monza)



6 Calcio - Qualificazioni Euro 2016: Italia-Bulgaria



13 Motomondiale - GP San Marino (Misano)



18-31/10 Rugby - Mondiali (Inghilterra)



20 Formula Uno - GP Singapore (Marina Bay)/Superbike - GP Spagna (Jerez)



26/9-4/10 Pallavolo - Europei donne (Belgio e Olanda)



27 Formula Uno - GP Giappone (Suzuka)/Motomondiale - GP Aragona (Aragon)



OTTOBRE

4 Superbike - GP Francia (Magny Cours)

9-18 Pallavolo - Europei uomini (in Italia e Bulgaria)



10 Calcio - Qualificazioni Euro 2016: Azerbaigian-Italia



11 Formula Uno - GP Russia (Sochi)/Motomondiale - GP Giappone (Motegi)



13 Calcio - Qualificazioni Euro 2016: Italia-Norvegia



18 Motomondiale - GP Australia (Phillip Island)/Superbike - GP Qatar (Losail)



23/10-1/11 Ginnastica - Mondiali (Glasgow)



25 Motomondiale - GP Malesia (Sepang)/Formula Uno - GP Usa (Austin)



NOVEMBRE

1 Formula Uno - GP Messico (Città del Messico)



8 Motomondiale - GP Comunità Valenciana



14-15 Tennis - Fed Cup: finale



15 Formula Uno - GP Brasile (Interlagos)



15-22 Tennis - Masters ATP Londra



27-29 Tennis - Coppa Davis: finale



29 Formula Uno - GP Abu Dhabi (Yas Marina)



DICEMBRE

2-6 Nuoto - Europei vasca corta (Herzliya, Israele)