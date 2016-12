Davide Dezan in fuga

Il libro scritto dal nostro Davide Dezan “ Pantani è tornato” è il più venduto tra le opere sportive. La Libreria dello Sport di Milano ha stilato la classifica dei best-sellers dedicati allo sport usciti nel periodo natalizio e “Pantani è tornato” è saldamente in vetta davanti ad un altro grande corridore: Vincenzo Nibali autore con Enrico Brizzi di “Furore e realtà “. "Storie mondiali" di Federico Buffa e Carlo Pizzigoni sta andando molto bene come “Il mio Alì" di Gianni Minà . “Pantani è tornato” è anche entrato in classifica tra i 10 libri più venduti nella saggistica, confermando il grande interesse del pubblico per una storia ancora oggi avvolta da molti misteri che Davide Dezan con passione e con uno stile coinvolgente cerca di svelare.