Boxe: polmonite per Muhammad Ali, ricoverato in ospedale

Muhammad Alì è ricoverato in ospedale per una lieve forma di polmonite. La notizia arriva dai media statunitensi, secondo i quali la leggenda del pugilato dovrebbe rimanere nella clinica solo per pochi giorni. "E' in condizioni stazionarie e seguito da un team di medici, la prognosi è buona", rassicura Bob Gunnell, portavoce del tre volte campione del mondo dei pesi massimi, oggi 72enne e ormai da molto tempo in lotta contro il Parkinson.