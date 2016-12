Olimpiadi, Renzi: "Roma si candida per i Giochi del 2024"

L'Italia si candida alle Olimpiadi del 2024 , con Roma al centro del progetto, "e non lo faremo con lo spirito di De Coubertin, per partecipare: l o faremo per vincere , statene certi". Lo ha detto il presidente del Consiglio Matteo Renzi, nel corso della cerimonia dei Collari d'Oro del Coni. "Grazie Matteo, in tutto questo periodo sei sempre stato molto vicino al nostro mondo" così il presidente del Coni Malagò ha poi ringraziato il premier.

"L'Italia troppo spesso sembra rassegnata: si può anche perdere, ma quello che non è accettabile è rinunciare a giocare la partita, rannicchiati. Abbiamo tutte le condizioni per ambire all'oro".Così ha continuato Matteo Renzi durante la cerimonia di consegna dei Collari d'oro del Coni spiegando perché il Paese debba giocare questa partita con l'ambizione di poterla vincere: "Non c'è progetto troppo grande per l'Italia" questo il messaggio, questo lo slogan che accompagna la sfida. "Non sarà una candidatura tanto per partecipare, ma una sfida che vogliamo vincere e per cui faremo tutto il possibile fino al 2017, quando sarà scelta la sede" ha chiarito il presidente del Consiglio. Avremo una struttura organizzativa all'avanguardia e saremo tutti impegnati perché l'Italia vinca questa partita". Poi una precisazione sul concetto di Olimpiade delocalizzata: "Roma sarà al centro del progetto, poi il Coni deciderà quali altre realtà coinvolgere. Il governo italiano è pronto a fare la propria parte per un progetto che non sia campato in aria, non fatto di grandi infrastrutture o grandi sogni, ma di grandi persone. Allargheremo il raggio d'azione per rendere il progetto credibile e vincente, a partire dal cerchio attorno alla Capitale: da Firenze, a Napoli, alla Sardegna".