Boxe: Bundu sconfitto ai punti, a Thurman il titolo WBA dei Welter

Esce di scena a testa altissima Leonard Bundu , sconfitto ai punti (120-107) da Keith Turman in un match con in palio il titolo WBA ad interim dei pesi Welter . Al Mandala Bay Events Center di Las Vegas il 'Fiorentino d'Africa' si è battuto con grande orgoglio cedendo solo al termine delle 12 riprese. Nel primo round il 40enne della Sierra Leone naturalizzato italiano viene messo a terra ma torna in piedi evitando una sconfitta per ko.

Svanisce dunque l’occasione della vita per Bundu: i giudici assegnano all’unanimità il titolo a Thurman. La vittoria del 26enne soprannominato “One Time” (perché gli basta un colpo ben assestato per mettere al tappeto l’avversario) comunque non è mai stata in discussione nonostante l'orgoglio mostrato dal pugile fiorentino che ha risposto colpo su colpo. E’ la prima sconfitta in carriera per Bundu dopo 31 vittorie e due pareggi. Lo statunitense, grande favorito della vigilia, è uscito dal ring tra i fischi di un pubblico esigente che avrebbe preferito una vittoria per Ko.