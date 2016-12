Nuoto: Manaudou fermata per furto a Disneyland

Laure Manaudou, ex campionessa francese di nuoto, è stata fermata a Disneyland Paris per furto: l'ex atleta è stata bloccata all'uscita da un negozio del parco divertimenti assieme ad un'amica con un bottino di circa 500 euro (200 per la Manaudou, 300 per l'altra ragazza). La Manaudou, che aveva con sè anche la figlioletta Manon di 4 anni e mezzo, è stata poi portata in commissariato e rilasciata con un richiamo formale da parte della Polizia.