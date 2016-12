Boxe: Bundu vs Thurman sabato notte in diretta esclusiva su Italia 1

BUNDU: "SONO EMOZIONATO E FELICE"

Nato a Freeetown, da madre fiorentina e padre della Sierra Leone, Bundu vive da lunghi anni a Firenze, tanto da essere soprannominato il 'fiorentino d'Africa', è campione europeo dal 2011 ed ha difeso vittoriosamente il titolo per 4 volte. Il suo rivale di Las Vegas ha 14 anni di meno, ed è imbattuto da 23 match.

Da professionista l'italiano ha al suo attivo 30 combattimenti, di cui 28 vinti (9 prima del limite), e due finiti pari, nessuna sconfitta.

E ci sarà anche il maxischermo, al Mandela forum di Firenze, per poter seguire la diretta dell'incontro tra il pugile di casa, Leonard Bundu e l'americano Keith Thurma. L'incontro era stato presentato a novembre scorso anche in Palazzo Vecchio, presente il pugile fiorentino. "Sono emozionato per l'affetto che mi manifestate oggi - aveva detto Bundu - Mi fa sentire che non sono solo anche quando salgo sul ring. Porterò con me il ricordo di questo momento e di ogni volta che torno a casa qui a Firenze. Ce la metterò tutta per me, per la mia famiglia, per Firenze e per l'Italia".