Nuoto, Mondiali vasca corta: quarta la 4x100 sl uomini

La grande protagonista della prima giornata di gare è però la spagnola Mireia Belmonte che conquista l'oro prima nei 200 farfalla (con record del mondo in 1'59"61) e poi nei 400 misti. In entrambi i casi l'argento è andato all'ungherese Katinka Hosszu. A vincere il bronzo nei 200 farfalla e Franziska Hentke. Ottimo quinto posto per Alessia Polieri che, uscita dalla vasca, rivela soddisfatta: "Ho superato tutte le crisi". Nei 400 misti sul gradino più basso del podio sale invece l'inglese Hanna Miley.



In campo maschile il sudafricano Chad le Clos trionfa nei 200 stile libero (Magnini ha centrato il nono tempo e non si è qualificato per la finale) davanti al russo Izotov mentre Ryan Lochte (vincitore uscente) conquista soltanto il bronzo. Tanta amarezza infine per Fabio Scozzoli e Arianna Barbieri eliminati rispettivamente nelle semifinali dei 100 rana (di cui è campione in carica) e nei 100 stile.