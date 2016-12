Boxe: Rourke, una farsa il match contro Seymour

D'accordo, si è scherzato. Non che si potesse pensare a un Mickey Rourke novello Tyson. L'età, 62 anni suonati, è quella che è. Però la farsa andata in scena a Mosca è al limite della decenza. Due round nemmeno e pluf, giù manco fosse andato contro un treno. E infatti era tutto finto. Già, tutto finto. Lo scrive il Mail: Elliot Seymour, pugile di 29 anni con uno score imbarazzante alle spalle - 10 match, nove sconfitte - è stato pagato per perdere. Et voilà, come nei migliori film. Serviva uno sparring partner per tenere su il baraccone e lo staff di Rourke è andato a pescare un senzatetto. Ed ecco il secondo colpo di scena: l'avversario del pugile-attore è una specie di vagabondo, che vive in California senza fissa dimora e, ha scoperto il tabloid britannico, "la mattina si presenta alle cinque del mattino a Starbucks, gli diamo qualcosa di caldo e resta qui fino alla chiusura".