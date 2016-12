Boxe: Fury campione europeo dei massimi, Chisora ko

Grandi emozioni nella notte di boxe all'Excel Arena di Londra. Tyson Fury è il nuovo campione europeo dei pesi massimi. Battuto l'ex detentore del titolo, Dereck Chisora costretto ad abbandonare il ring al termine del decimo round per vistose ferite al volto. Per il 30enne dello Zimbabwe naturalizzato inglese si tratta della quinta sconfitta su 25 incontri da professionista mentre per Fury è arrivata la 23esima vittoria su altrettanti match.