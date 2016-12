L'avvocato della Kostner: "Estranea ai fatti. Lo dimostrerà"

"Carolina è stupita da questa ricostruzione, ma determinata a dimostrare la sua estraneità ai fatti addebitati". All'indomani del deferimento della Procura antidoping del Coni, l'avvocato di Carolina Kostner, Giovanni Fontana, ribadisce la linea difensiva della pattinatrice.

"Le incongruenze di cui è accusata - dice il legale - rispetto alle dichiarazioni di Schwazer sono solo ricordi diversi, assolutamente ininfluenti. Era completamente all'oscuro di cose, il suo non può essere favoreggiamento".

Ribadito che la sua assistita non era a conoscenza del contenuto delle fiale che Schwazer conservava in frigo (''erano dentro una scatola di vitamina, avrebbe dovuto farle analizzare''), l'avvocato Fontana si è detto convinto che la norma che prevede sanzioni più pesanti per chi provoca il doping rispetto a chi lo pratica non sia applicabile alla pattinatrice.

''Si riferisce - la sua tesi - a chi costruisce o fa parte di un disegno criminoso, e qui invece non c'era alcuna volontà di favoreggiamento. Lo ha 'coperto' per amore? Anche il codice penale non punisce un familiare che non denuncia...''.

''In questi mesi c'è stata una forte pressione mediatica per svincolare dal Coni l'antidoping - ha concluso l'avvocato - Noi siamo certi dell'assoluta terzietà del giudizio''.