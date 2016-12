Cricket, Australia: morto giocatore colpito in testa dalla pallina

Phil Hughes, il giocatore australiano di cricket che da giorni si trovava in condizioni critiche dopo essere stato colpito in testa dalla pallina, non ce l'ha fatta ed è morto nella notte in un ospedale di Sydney. Il 25enne della squadra dell'Australia Meridionale era stato colpito durante il match contro il Nuovo Galles del Sud in un incontro della Sheffiel Shield. La gravità dell'accaduto era parsa subito chiara nonostante Hughes indossasse il caschetto protettivo.