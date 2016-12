Boxe: Pacquiao travolgente, Algieri cede ai punti

Algieri, che arrivava all'incontro con uno score da campione dei superleggeri da 20-0 (8 ko), è stato contato per sei volte ma è sempre riuscito a salvarsi nonostante la travolgente furia di Pacquiao. E' il primo, negli ultimi 5 anni, a non perdere per ko contro il filippino. Il round più duro per Algieri è stato il nono, in cui ha subito due knock down senza però arrendersi: alla fine il punteggio è 119-103, 119-103, 120-102 in favore del campione filippino. Che ora ha un chiodo fisso in testa: Floyd Mayweather. Ma resta da capire se 'Money' si concederà...