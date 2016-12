Boxe: gioia Branco, campione europeo a 44 anni

Impresa di Gianluca Branco che a 44 anni si è laureato campione europeo dei pesi welter. Sul ring di Terracina il pugile di Civitavecchia ha battuto il polacco Rafal Jackiewicz, costretto a dare forfait alla settima ripresa per un infortunio al ginocchio. Fino a quel momento il pugile azzurro era apparso in grande difficoltà. Branco, grande tifoso del Torino , è salito sul ring e ha festeggiato a fine incontro con la maglia di Quagliarella .

Oltre alla determinazione e all'orgoglio ad aiutare Branco, messo sotto per tutto l'incontro dal polacco classe 1977, è stato anche un pizzico di fortuna che in situazioni come questa non guasta mai. Dopo essere finito al tappeto colpito da un violento gancio sinistro dell'azzurro, Jackiewicz è stato costretto a ritirarsi per una distorsione al ginocchio sinistro.

In precedenza Branco era stato a un passo dalla sconfitta sia nella terza ripresa, quando aveva barcollato paurosamente a seguito di un destro dietro la nuca sferrato dall'avversario, e nella quarta quando era stato salvato dal gong. Branco, alla 49esima vittoria in carriera su 53 incontri, si prende così la cintura Ebu che era stata lasciata vacante da Leonard Bundu.