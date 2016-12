Usa, squadra di football bloccata in ascensore

Cosa succede se nove giocatori di football americano entrano in un ascensore? Semplice: restano bloccati. È successo in un hotel di Tucson ai Washington Huskies, squadra di college football, in città per una partita. Per fare uscire gli energumeni dall'ascensore sono dovuti intervenire i pompieri. Purtroppo per i giocatori, però, il momento è stato immortalato dai presenti che hanno postato le foto sui social network...