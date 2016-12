Coni, Malagò: "Roma candidata per l'Olimpiade 2024? Può essere"

L'ipotesi di un'edizione dei Giochi Olimpici in Italia potrebbe diventare eventualmente più probabile qualoro il Cio dovesse adottare criteri che rendano le candidature più sostenibili in termini economici. "Attendiamo con grandissima curiosità quelle che sono le decisioni dell'Assemblea straordinaria del Cio a Montecarlo dell'8 e 9 dicembre" ha spiegato Malagò, al termine della Giunta nazionale. "Possono esserci notizie particolarmente interessanti per chi ha deciso di candidarsi. Non riguarda solo Roma e l'Italia ma anche altri Paesi del mondo".