Mlb: Stanton firma per 325 milioni di dollari, un record

Giancarlo Stanton è pronto a diventare l'atleta più ricco nello sport americano. Il 25enne californiano, esterno centro dei Miami Marlins del baseball Mlb, firmerà un contratto da 325 milioni di dollari per i prossimi 13 anni con la franchigia della Florida. Secondo i rumors questo sodalizio includerà una clausola che permetterà al giocatore di uscire in anticipo dal contratto stesso e una per rifiutare un'eventuale scambio.

In Mlb i 325 milioni di Stanton superano i 292 (in 10 anni) di Cabrera, i 275 di Alex Rodriguez e i 240 di Robinson Cano. Stanton, figlio di un afroamericano di origini irlandesi e di una portoricana, nella sua breve carriera è stato due volte All Star ma è nel 2014 che è esploso: per lui 37 dei 154 fuoricampo e 105 dei 399 rbi's che vanta in carriera, più una percentuale di battuta del 55,5%. Si è classificato secondo nella corsa all'Mvp della National League dietro a Clayton Kershaw, lanciatore dei Los Angeles Dodgers.