Boxe, Briggs provoca Klitschko: "Sfida me, ti spaccherò i denti"

Il tutto si è risolto con lo statunitense portato via a forza dalla security, ma non è la prima volta che Briggs ha provato ad attirare l'attenzione del campione dei massimi Klitschko dopo aver perso, con tanto di commozione cerebrale, contro il fratello Vitali. In aprile sfondò la porta della conferenza stampa prima di un match dell'ucraino, poi lo avvicinò in un ristorante a Miami iniziando una rissa, per poi inseguirlo in motoscafo in Florida. Stalking allo stato puro.

Potrete vedere la sfida valida per il titolo mondiale dei pesi massimi, Klitschko vs Pulev, sabato 15 novembre su Italia 1 alle ore 23:45.