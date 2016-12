Obama-Jordan, che botta e risposta!

Spiritoso, ma non troppo, botta e risposta tra Barack Obama e Michael Jordan. Nel corso di un'intervista rilasciata al magazine di golf Back9Network, la leggenda dei Chicago Bulls ha dato un giudizio non certo lusinghiero riguardo alle qualità sul green del presidente degli Stati Uniti: "A golf gioca di m...", le parole di MJ. Stizzita la risposta di Obama: "Io non ho giocato due volte al giorno negli ultimi quindici anni. Jordan dovrebbe pensare di più ai suoi Hornets".

Jordan è infatti proprietario della squadra di basket di Charlotte, che negli ultimi anni non brilla certo per gli ottimi risultati in Nba. Forse sarà la tensione per gli esiti delle Elezioni Mid Term, con cui gli americani hanno sconfessato la scelta di Obama: ma il numero uno statunitense, anche in questa risposta a MJ, ha dimostrato di avere i nervi a fior di pelle.