Mayweather stende Cristiano Ronaldo: per Forbes è lo sportivo più pagato nel 2014

Come ogni anno la rivista economica Forbes fa i conti in tasca alle star dello sport system. Scopriamo così che è Floyd Mayweather il più ricco del reame nel 2014. Il fenomeno della boxe ha incassato 105 milioni di dollari (84 milioni di euro) facendo a cazzotti. Un record che solo Tiger Woods aveva raggiunto in passato. Medaglia d’argento in questa classifica dei Paperoni dello sport è Cristiano Ronaldo che ha incrementato di 64 milioni di euro il suo conto in banca. Chiude il podio dei ricchi LeBron James a quota 58 milioni di euro. Appena quarto Lionel Messi, con 52 milioni.



Reduce dalla stagione che lo ha rilanciato con 5 tornei vinti Roger Federer occupa la settima posizione, con 50 milioni. Lewis Hamilton è il meglio piazzato tra i piloti di Formula 1, diciannovesimo con un guadagno di 25 milioni, poco più di quanto ha ricavato Fernando Alonso nella sua ultima stagione a Maranello. Nonostante l’anno praticamente sabbatico Usain Bolt è riuscito a intascare oltre 18 milioni e si attesta in quarantacinquesima posizione.



Il podio delle donne più ricche dello sport è occupato da tre tenniste. Maria Sharapova, Li Na – che ha annunciato il ritiro dall’attività – e Serena Williams, con cifre prossime ai 20 milioni di euro. Il più giovane tra i milionari dello sport è Neymar che a 22 anni incassa già 26 milioni. Sparito Valentino Rossi non c’è più nemmeno un italiano tra i primi cento.