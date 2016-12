Maratona New York, trionfano Wilson Kipsang e Mary Keitany

Una gara condizionata dal forte vento e dalla temperatura bassa dominata sia in campo maschile che femminile dal Kenya. La maratona di New York ha visto infatti il successo, tra gli uomini, di Wilson Kipsang - al traguardo in Central Park in 2h 10' 59" - e tra le donne quello di Mary Keitany, al rientro sulla distanza dopo la maternità, con il tempo di 2h 25' 06". Ottavo posto per l'alessandrina Valeria Straneo con il crono di 2h 29' 23".