Mike Tyson rivela: "A sette anni fui violentato da uno sconosciuto"

Mike Tyson fu aggredito da uno sconosciuto all'età di sette anni. Lo ha rivelato lo stesso ex pugile in diretta radio, dove ha ricordato l'accaduto di quel giorno ormai molto lontano. "Ero solo un bambino - racconta 'Iron Mike' - successe tutto per strada. Quell'uomo mi afferrò con prepotenza e abusò di me. Da quel giorno non l'ho più visto". Tyson non denunciò mai il fatto alla polizia e afferma di non pensarci spesso.