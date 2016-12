Mlb, World Series: Giants campioni, l'eroe è Bumgarner

Sul tetto del mondo per la terza volta negli ultimi cinque anni. San Francisco batte Kansas City con il punteggio di 3-2 nella decisiva gara 7 e si aggiudica le World Series della Major League Baseball. Decisivo, ancora una volta, Madison Bumgarner: il 25enne lanciatore mancino dei G iants , nominato MVP delle finali, tiene a secco i Royals negli ultimi cinque inning e consegna ai Giants l'ottavo titolo nella storia della franchigia.

La partita del Kauffman Stadium si infiamma nel secondo inning. Due battute valide di Morse e Crawford consentono a Sandoval e Pence di mettere i primi due punti sul tabellone per San Francisco. Immediata la replica dei padroni di casa, che solo due giorni prima davanti al pubblico di casa avevano travolto San Francisco 10-0 in gara 6: le valide di Gordon e Infante valgono i due punti realizzati da Butler e Gordon. I Giants tornano avanti nel quarto inning grazie alla seconda valida di serata di Morse, che spiana la strada a Sandoval per il terzo punto. Qui finisce la serata dell'attacco e comincia lo show personale di Bumgarner, che sigilla la vittoria di San Francisco eliminando uno dopo l'altro tutti i battitori dei Royals nei cinque inning successivi. E' lui l'uomo copertina del Fall Classic.