Nba, preseason: Belinelli non basta, San Antonio ancora ko

Un ottimo Marco Belinelli non basta a San Antonio per evitare il quarto ko nelle ultime 5 uscite. Gli Spurs , nella notte conclusiva della preseason Nba, si arrendono 96-87 sul parquet di Houston, nonostante i 19 punti dell'azzurro. Non se la passano meglio i Nuggets di Danilo Gallinari : 10 punti per l'italiano ma Denver battuta 119-112 da Golden State . Quinta vittoria consecutiva per i sorprendenti Raptors, male sia Lakers che Clippers.

Non riesce la rimonta a San Antonio: al Toyota Center di Houston gli Spurs faticano nel primo tempo, perdono contatto con gli avversari sul finire del terzo quarto (76-57) poi tentano di recuperare ma a pochi minuti dalla sirena falliscono l'aggancio (89-87). Belinelli stabilmente in campo è il migliore dei suoi, ma dall'altra parte Harden con i suoi 25 punti lo oscura. Partita fotocopia all'Oracle Arena di Oakland, dove i Denver inseguono Golden State per tutto il match ma non riescono ad acciuffarli (104-102): protagonista assoluto Klay Thompson con 35 punti.



Vince ancora Toronto, che chiude la preseason in testa con 6 vittorie su 7 uscite: gli ultimi ad inchinarsi ai Raptors sono i Knicks dell'infortunato Bargnani: finisce 83-80, a New York non bastano 24 canestri di Anthony. Record tutt'altro che positivi invece per le due squadre di Los Angeles: il buzzer-beater di Ray McCallum condanna i Lakers contro Sacramento (92-93), mentre i Clippers affondano con Portland (89-99). Sorridono Miami e Minnesota, entrambe alla quarta vittoria consecutiva: gli Heat stendono 104-98 Memphis, mentre i T'Wolves superano in extremis 113-112 Chicago a cui non bastano i 27 punti di Rose. Chiudono il programma le vittorie di Dallas (117-92 su Orlando) e Phoenix (105-100 su Utah).