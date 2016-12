Pugile perde la testa e picchia l'arbitro

Non ha preso bene la sconfitta per ko tecnico e, dopo un attimo di tentennamento, ha deciso di farlo presente al malcapitato arbitro Maciej Dziurgot, reo di aver appunto interrotto l'incontro, riempiendolo di botte. E' accaduto in un match valido per il campionato europeo juniores e il protagonista della vicenda è il pugile croato Vido Loncar. Battuto dal lituano Algirdas Baniulis a Zagabria, Loncar si è scagliato contro l'arbitro colpendolo ripetute volte anche quando questi era ormai a terra. Bloccato e trascinato fuori dal ring, il pugile ha pagato il suo folle gesto con una inevitabile squalifica a vita.