Nfl: Manning da record, Seattle cade ancora

Peyton Manning è ufficialmente nella leggenda della Nfl . Il quarterback dei Denver Broncos , nella settimana numero 7, è diventato il primatista assoluto nella storia del football americano per passaggi da touchdown, 510 , due in più dei 508 di Favre. Merito dei 4 td pass realizzati nella vittoria di Denver per 42-17 su San Francisco . Secondo ko in fila per i Seattle Seahawks , che perdono 28-26 in casa dei Rams. Dallas ed Indianapolis a valanga.

Partiamo dallo Sports Authority di Denver, dove il leader dei Broncos ha eguagliato Favre con un lancio per Wes Welker a fine primo quarto mentre il lancio del record è arrivato poco prima dell'intervallo, un passaggio da 8 yards che ha trovato Demaryus Thomas in endzone per il momentaneo 21-3. San Francisco 49ers mai in partita, con Colin Kaepernick in evidente difficoltà (6 sacks subiti dall’ex Wolf Pack). Per Manning si tratta del touchdown numero 510 in 246 gare da titolare in regular season contro i 508 di Favre (titolare del precedente record) in 302 partenze. Momentaccio per i Seattle Seahawks: i vincitori dello scorso Superbowl incappano nella seconda sconfitta di fila contro i St. Louis Rams: Sherman e compagni cadono 28-26 all’Edward Jones Dome, subendo tre touchdown di fila tra primo e secondo periodo. Infine i Dallas Cowboys si confermano la miglior squadra attualmente della lega: ad Arlington la franchigia texana regola per 31 a 21 i New York Giants, con Tony Romo che mette a segno tre td pass per la sesta vittoria in fila dei Cowboys.