Slittino, Armin Zoeggeler: "L'istinto mi ha detto che è il momento giusto"

"Dopo Sochi mi sono preso qualche mese di tempo per riflettere" ha raccontato Zoeggeler, che si è presentato in conferenza stampa a Milano in divisa da carabiniere. "Ho parlato con la mia famiglia, il gruppo sportivo carabinieri, la Fisi, il Coni e naturalmente con miei allenatori. Alla fine la decisione l'ho presa da solo". Unico al mondo a conquistare sei medaglie in sei edizioni consecutive delle Olimpiadi, Zoeggeler ha rivelato di aver pensato al ritiro "anche due anni fa, quando sono iniziati miei piccoli dolori alla schiena e ho saltato Mondiali".



Lo sviluppo dei materiali per la Nazionale di slittino sarà adesso la sua nuova occupazione. Nelfuturo non nasconde invece di coltivare il sogno di diventare commissario tecnico. "Ora sono impegnato come responsabile nella ricerca e sviluppo di materiali nella collaborazione fra Coni, Ferrari e Fisi. I miei sogni? Boh, ho degli obiettivi ma ora non posso anticiparli. Il sogno - ha aggiunto poi - è creare una squadra che vinca medaglie ai Mondiali, in coppa del Mondo e alle Olimpiadi. Guardare sempre avanti senza fermarsi mai: questo è il mio istinto e finché lo avrò lavorerò come un matto".