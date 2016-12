Doping, caso Schwazer: Carolina Kostner in Procura a Bolzano

Carolina Kostner è stata sentita per diverse ore in Procura a Bolzano. La campionessa di pattinaggio ed ex fidanzata di Alex Schwazer, escluso a Londra 2012 per doping, è stata ascoltata proprio in merito all'inchiesta che ha travolto l'ex marciatore. In Procura la Kostner si è presentata "come persona informata sui fatti e non come indagata", come ha sottolineato il procuratore capo di Bolzano Guido Rispoli. Massimo riserbo sul colloquio.