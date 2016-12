Boxe: dominio Fiordigiglio, ko tecnico per Castellucci

Nella notte è arrivato il netto successo di Orlando Fiordigiglio, che battendo lo sfidante Stefano Castellucci si è riconfermato campione dell'Unione Europea dei superwelter. Match a senso unico, andato in scena sul ring di Manzano, che si è chiuso alla quarta ripresa, quando l'arbitro ha decretato il ko tecnico del pugile di Avezzano. Per il boxeur di Arezzo è la diciannovesima vittoria in altrettanti incontri disputati.